الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)
|الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية للاسر الراقية وخدمات رجال الاعمال نوفر جميع انواع العمالة المنزية المقيمة والغير مقيمة نوفر العمالات المصريات والسودانيات والنيجيريات والغينيات والاثيوبيات فى مجالات النظافة المنزلية ورعاية الاطفال والمسنين للحالات القعيدة والمتحركة ونرعى المسنين بمنازلهم بايدى رحيمة وامينة ومتخصصة نوفر ونقدم خدمات التمريض المنزلى ونوفر لرجال الاعمال الساعى والشيف والسفرجى والبودى جارد وعمال النظافة وعمال البوفيه بالضمانات للتواصل 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01027904477
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سموحه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116437
1,000 جنيه
500 جنيه
400 جنيه
500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
900 جنيه
900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
1,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
900 جنيه
1,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
800 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
700 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
500 جنيه