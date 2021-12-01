الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئرانن مبيداتنا جميعها مستورد امنه على الاطفال ومرضى الحساسية وكبار السن وبدون رائحة بنضمنلك ابادة فورية ومتابعة دورية مجانية خدمتنا لجميع المحافظات والاحياء بنوفر عروض واسعر مناسبة للجميع وفريق العمل مجهز ومدرب على على مستوى ومزود باجهزة لرش الاماكن الضيقة والمخفية وتنظيف النزل من اثار الرش وتسليم المنزل نظيف خالى من الحشرات كما توفرالشركة قسم خاص لتوفير ميع العمالة المنزليه المقيمات وغير مقيمات وبالضمانات 01555656697