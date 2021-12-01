الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئرانن مبيداتنا جميعها مستورد امنه على الاطفال ومرضى الحساسية وكبار السن وبدون رائحة بنضمنلك ابادة فورية ومتابعة دورية مجانية خدمتنا لجميع المحافظات والاحياء بنوفر عروض واسعر مناسبة للجميع وفريق العمل مجهز ومدرب على على مستوى ومزود باجهزة لرش الاماكن الضيقة والمخفية وتنظيف النزل من اثار الرش وتسليم المنزل نظيف خالى من الحشرات كما توفرالشركة قسم خاص لتوفير ميع العمالة المنزليه المقيمات وغير مقيمات وبالضمانات 01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01555656697

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العنوان: الجيزه- كفرالدوار
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113533
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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في البحيرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في البحيرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

البحيرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في البحيرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في البحيرة مصر

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

البحيرة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
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