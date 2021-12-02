الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على الاطفال ومرضى الحساسية وكبار السن وبدون رائحة بنضمنلك ابادة فورية ومتابعة دورية مجانية خدمتنا لجميع المحافظات والاحياء بنوفر عروض واسعر مناسبة للجميع وفريق العمل مجهز ومدرب على على مستوى ومزود باجهزة لرش الاماكن الضيقة والمخفية وتنظيف النزل من اثار الرش وتسليم المنزل نظيف خالى من الحشرات كما توفرالشركة قسم خاص لتوفير ميع العمالة المنزليه المقيمات وغير مقيمات وبالضمانات 01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01555656697

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العنوان: - 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113532
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6/11/2021
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العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في 6 أكتوبر مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر

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3/11/2021
صورة الاعلان: royal house serviceلتوفي ر العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

royal house serviceلتوفي ر العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

royal house serviceللخدمات المنزليةنوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

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