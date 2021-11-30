الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في البحيرة مصر

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لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرات والقوارض بطريقة امنة على الاطفال وكبار السن وبدون تحريك الاثاث وبدون مغادرة المنزل وبمبيدات مستوردة و فعالة ومضمونة و ليس لها روائحة ومصرح بها من وزارة الصحة وكمان بنوفر ليك متابعة دورية كما نوفر لك فريق عمل مدرب على اعلى مسنوى كما تقدم الشركة خدمات اضافية للاسر الراقية ورجال الاعمال بنوفر لحضرتكم البيبى ستر والتمريض والعمالة المنزلية والبودى جارد والسائق وغيرها من العمالة 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01126700074

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العنوان: - البحيرة
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113309
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السعر
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30/11/2021
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30/11/2021
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30/11/2021
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30/11/2021
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30/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(مطلوب)

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

الدقهلية - مصر

1,500 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

المنيا - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة بتوفرلك طباخات وشغالات محترفيين وجليسات اطفال ذات خبرة

الجوهرة بتوفرلك طباخات وشغالات محترفيين وجليسات اطفال ذات خبرة

(طلب عمل)

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
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