الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الشرقية مصر

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لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرات والقوارض بطريقة امنة على الاطفال وكبار السن وبدون تحريك الاثاث وبدون مغادرة المنزل وبمبيدات مستوردة و فعالة ومضمونة و ليس لها روائحة ومصرح بها من وزارة الصحة وكمان بنوفر ليك متابعة دورية كما نوفر لك فريق عمل مدرب على اعلى مسنوى كما تقدم الشركة خدمات اضافية للاسر الراقية ورجال الاعمال بنوفر لحضرتكم البيبى ستر والتمريض والعمالة المنزلية والبودى جارد والسائق وغيرها من العمالة 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01126700074

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العنوان: سموحه- الشرقية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113305
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