الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الجيزة مصر

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لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرات والقوارض بطريقة امنة على الاطفال وكبار السن وبدون تحريك الاثاث وبدون مغادرة المنزل وبمبيدات مستوردة و فعالة ومضمونة و ليس لها روائحة ومصرح بها من وزارة الصحة وكمان بنوفر ليك متابعة دورية كما نوفر لك فريق عمل مدرب على اعلى مسنوى كما تقدم الشركة خدمات اضافية للاسر الراقية ورجال الاعمال بنوفر لحضرتكم البيبى ستر والتمريض والعمالة المنزلية والبودى جارد وجميع العمالة بالضمانات01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01126700074

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العنوان: الجيزه- التجمع الخامس
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113303
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