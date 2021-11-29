الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرات والقوارض بطريقة امنة على الاطفال وكبار السن وبدون تحريك الاثاث وبدون مغادرة المنزل وبمبيدات مستوردة و فعالة ومضمونة و ليس لها روائحة ومصرح بها من وزارة الصحة وكمان بنوفر ليك متابعة دورية كما نوفر لك فريق عمل مدرب على اعلى مسنوى كما تقدم الشركة خدمات اضافية للاسر الراقية ورجال الاعمال بنوفر لحضرتكم البيبى ستر والتمريض والعمالة المنزلية والبودى جارد وغيرها من العمالة باسعار مناسبة 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01126700074

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113284
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحة والقوارضوالبق والصراصير بطريقة امنة بدون مغادرة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

29/11/2021
صورة الاعلان: شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

زهئتي من شغل البيت ومحتاجة شغالة او طباخة تكون امينة ومتدينة؟؟؟؟؟ عندك اطفال ومحتاجة ليهم جليسة امين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات - في الإسكندرية مصر

رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

بيتك محتاج لطباخة او عاملة نظافة لديها خبرة ومتدينة؟ عندك اطفال محتاجة ليهم جليسة لديها خبرة في التع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬 - في الإسكندرية مصر

دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬 بفضل الله تعالى اول مركز متخصص متطور يعم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/10/2021
صورة الاعلان: نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية 01275550242 نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الإسكندرية مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية 01275550242نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/9/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager