الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)
|الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحة والقوارضوالبق والصراصير بطريقة امنة بدون مغادرة المكان او تحريك الاثاث وبمبيدات مستوردة غير ضارة للاطفال وكبار السن وباسعارمناسبة للجميع ونضمن لك متابعة دورية فريق عملنا مجهز ومضرب على اعلى مستوى 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|الجيزه- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113185
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