(للبيع)
|الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية نوفر كافة العمالة المنزلية للاسر الراقية المقيمة وغير مقيمة كما نوفر خدمات رجال الاعمال بالضمانات 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|سموحه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115093
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