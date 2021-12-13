(للبيع)
|الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية نوفر كافة العمالة المنزلية للاسر الراقية المقيمة وغير مقيمة كما نوفر خدمات رجال الاعمال بالضمانات 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01027904477
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115091
120 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
900 جنيه
800 جنيه
700 جنيه
1,200 جنيه
1,200 جنيه
500 جنيه
120 جنيه
800 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه