الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)
|للعملاء الي بتسال اي الي بيميز شركتنا فى ابادة الحشرات احنا هنوفر لك ابادة فورية بدون رائحة شركتنا مرخصة من وزارة الصحة مبيدتنا امنه على اسرتك خدمتنا جميع المحافظات نعمل فى اقل وقت امصالنا مستوردة قوية المفعول وطويلة المدى نوفر لك الضمان ومتابعة دوريللتواصل اتصل بنا 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116974
200 جنيه
200 جنيه
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500 جنيه
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800 جنيه
500 جنيه
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