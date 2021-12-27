الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)
|للعملاء الي بتسال اي الي بيميز شركتنا فى ابادة الحشرات احنا هنوفر لك ابادة فورية بدون رائحة شركتنا مرخصة من وزارة الصحة مبيدتنا امنه على اسرتك خدمتنا جميع المحافظات نعمل فى اقل وقت امصالنا مستوردة قوية المفعول وطويلة المدى نوفر لك الضمان ومتابعة دوريللتواصل اتصل بنا 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- جليم
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116973
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