الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للعملاء الي بتسال اي الي بيميز شركتنا فى ابادة الحشرات احنا هنوفر لك ابادة فورية بدون رائحة شركتنا مرخصة من وزارة الصحة مبيدتنا امنه على اسرتك خدمتنا جميع المحافظات نعمل فى اقل وقت امصالنا مستوردة قوية المفعول وطويلة المدى نوفر لك الضمان ومتابعة دوريللتواصل اتصل بنا 01027904477/01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01027904477

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العنوان: الجيزه- جليم
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2021
رقم الإعلان: 2116973
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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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15/12/2021
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14/12/2021
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الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

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العنوان:

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12/12/2021
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12/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

600 جنيه

11/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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9/12/2021
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