الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الزاحفة والطائرة وخدمات النظافة الشاملة للمنازل والشركات وخدمات التشغيل والصيانة وتوريد العمالة للشركات للتواصل01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01555656697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116162
1,200 جنيه
400 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
400 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه
600 جنيه
8,000 جنيه
2,000 جنيه
600 جنيه
120 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه