الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01555656697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114965
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في القاهرة مصر

شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية و ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/12/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية الشاملة 01275550242 نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

9/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

900 جنيه

9/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ا الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواع.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: جميع انواع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

جميع انواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house servise01207040101 يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا - في القاهرة مصر

Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house service 01207040101 نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطف.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في القاهرة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager