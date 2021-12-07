الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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ا الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01027904477

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العنوان: سموحه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114209
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

700 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

600 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

700 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه عل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة توفرعاملات النظافة المنزلية والطباخات ومربيات الأطفال - في الإسكندرية مصر

الجوهرة توفرعاملات النظافة المنزلية والطباخات ومربيات الأطفال

(مطلوب)

- في الإسكندرية مصر

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحة والقوارضوالبق والصراصير بطريقة امنة بدون مغادرة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

29/11/2021
صورة الاعلان: شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

زهئتي من شغل البيت ومحتاجة شغالة او طباخة تكون امينة ومتدينة؟؟؟؟؟ عندك اطفال ومحتاجة ليهم جليسة امين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات - في الإسكندرية مصر

رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

بيتك محتاج لطباخة او عاملة نظافة لديها خبرة ومتدينة؟ عندك اطفال محتاجة ليهم جليسة لديها خبرة في التع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬 - في الإسكندرية مصر

دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

دراي كلين سما الروان عملاق دراي كلين مصر 🇪🇬 بفضل الله تعالى اول مركز متخصص متطور يعم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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1/10/2021
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