الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)
|ا الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|سموحه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114209
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