الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ا الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01027904477

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزه- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114207
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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية - في القاهرة مصر

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واج.
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القاهرة - مصر

1,200 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: جميع انواع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

جميع انواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house servise01207040101 يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا - في القاهرة مصر

Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house service 01207040101 نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطف.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في القاهرة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: Royal house serviseلتوفي ر العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات - في القاهرة مصر

Royal house serviseلتوفي ر العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحة والقوارضوالبق والصراصير بطريقة امنة بدون مغادرة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

29/11/2021
صورة الاعلان: royal house servise يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصر - في القاهرة مصر

royal house servise يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house servise01207040101 يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (م.
العنوان:

القاهرة - مصر

21,500 جنيه

27/11/2021
صورة الاعلان: مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات01148444926 فقط مع شركه كلين للخدمات افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

23/11/2021
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