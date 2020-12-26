الشاليه اللي بتحلم بيه من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد

روزا بتوفرلك شاليهك علي بحر بجاردن خاص بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) استثمر الان مع روزا بمقدم 140 الف فقط وقسط الباقي علي 72 شهر وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك و التقسيط اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01013937774