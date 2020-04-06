الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استلم دلوقتى الشاليه اللى بتحلم بيه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 70م ( غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فواد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك دلوقتى فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 112,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057409
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك

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6/4/2020
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عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر

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6/4/2020
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)

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190,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورى - في جنوب سيناء مصر

عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورى

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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3/4/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيف كل يوم واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر اولادك هيفرحوا ويتبسطوا وبعيد عن الزحمة و في وسط امن وحراسة 24 ساعة يعني ه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/4/2020
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صورة الاعلان: فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وعشان مستقبل اولادك مهم يبقي امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وكمان ممكن تصيف طول الس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خليك مرتاح وامتلك شاليهك بالتقسيط المريح بدون اى فوائد قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي - في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك احلي بأمتلاكك شاليه خاص بيك وبأسرتك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والاستمتاع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك وكل اللي انت عاوزه هتلاقيه من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (غرفتين +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك ولاولادك تعالى جولدن بيتش راس سدر وامتلك شاليهك 115 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك وخلي مصيفك احلي مع اولادك او اصحابك وشاليهك 75م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر - في جنوب سيناء مصر

بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بحديقة جميلة وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

30/3/2020
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