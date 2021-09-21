الشاشات الإعلانية الدعائية التفاعلية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشاشات الإعلانية الدعائية التفاعلية - في الرياض السعودية

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لا شك أن شاشات العروض الإعلانية الدعائية هي أداة فاعلة جدا فى العروض الدعائية وكذلك فى الأنشطة التعليمية التفاعلية تعمل الشاشات عن طريق ال usp أو بالإتصال بشبكة الأنترنت مباشرة يمكن التحكم في المادة المعروضة عن طريق الريموت الخاص يذلك تعمل بنظامي الويندوز والأندرويد توجد أحجام مختلفة تبدأ من 43 بوصة وحتى 75 بوصة كما يوجد موديل الشاشات الطوليه وكذلك الشاشات العرضية تعمل باللمس وبدون شاشات العروض التفاعلية لكل أصحاب النشاطات التى تحتاج إلى مادة اعلانية معروضة للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110211
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