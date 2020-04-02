الشاحنات الالمانية استعمال نظيف للبيع بجدة يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه 322144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بمكيف مستقل موديل : 2014 الجير بوكس :اتوماتيك المشي : 996840 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #شاحنة_مرسيدس #اكتروس