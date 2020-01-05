السنة خلصت وانت لسه مستفادتش بعروض Town Gate

(للبيع)
|استفاد بخصم 6 % وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية بمقدم قليل وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية واستفيد بالعروض قبل فوات الاوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047745
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