(للبيع)
|السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014 رقم العرض للسؤال عنه هو 626144 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 779919 كم مكيف السعر : مناسب للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #شاحنة_فولفو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061340
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال