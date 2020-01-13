السفر الي السعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل لدي دار رعاية مسنين تابعه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية:- #تفويض #اخصائين (تتمريض)مرضين_ ممرضات الراتب// 4500 ريال #صيادلة الراتب// 4000 ريال متوفر // السكن_الاقامة_المواصلات_التامين الصحي _وجبات طعام_تذاكرطيران الشروط / أن يكون لديه برومترك خبره لاتقل عن عامان برجاء ارسال السيره الذاتيه وجميع الشهادات الخاصة وصورة جواز السفر بحضرتك علي الواتس 01098225251 01098383485 01098990029 علشان تيجي تطلع علي العقد وتبدء في الكشف يوم الاربعاء المقبل 14/1/2020
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01098225251

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدقي- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 ريال
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048736
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