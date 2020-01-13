السفر الي السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل لدي دار رعاية مسنين تابعه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية:- #تفويض #اخصائين (تتمريض)مرضين_ ممرضات الراتب// 4500 ريال #صيادلة الراتب// 4000 ريال متوفر // السكن_الاقامة_المواصلات_التامين الصحي _وجبات طعام_تذاكرطيران الشروط / أن يكون لديه برومترك خبره لاتقل عن عامان برجاء ارسال السيره الذاتيه وجميع الشهادات الخاصة وصورة جواز السفر بحضرتك علي الواتس 01098225251 01098383485 01098990029 علشان تيجي تطلع علي العقد وتبدء في الكشف يوم الاربعاء المقبل 14/1/2020
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01098225251
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|العنوان:
|الدقي- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048736
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