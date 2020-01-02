السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|عيش السعادة من جديد وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت عشان تعمل احلى جولة شاليهك تانى بروف 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط السعادة والجمال فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047441
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