السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك

(للبيع)
|جه وقت الاستمتاع بوقتك فى السخنة مع عيلتك وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وحاجات تانية كتير شاليهك 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باحلى جو فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052038
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