(للبيع)
|الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|01119959296- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117732
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