الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn

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تفاصيل الإعلان
الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117732
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3/1/2022
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3/1/2022
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3/1/2022
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2/1/2022
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يونيفورم المستشفيات - بالطو طبيب

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2/1/2022
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يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

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يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
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اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: مرايل جينز متعددة الجيوب - في الجيزة مصر

مرايل جينز متعددة الجيوب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جينز متعددة الجيوب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
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