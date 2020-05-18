الرووف في لاسيرينا السخنة حاجة تانية خااالص وهتشوف البحر في اي وقت

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الرووف في لاسيرينا السخنة حاجة تانية خااالص وهتشوف البحر في اي وقت - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك بالرووف وهتشوف الرووف بشكل تاني خااالص وبشكل مختلف واصحي علي فيو للبحر كل يوم وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ملاعب رياضية وتراك للدراجات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 112,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/5/2020
رقم الإعلان: 2059637
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تاريخ الإعلان
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في لاسيرينا السخنة هتستمتع بشاطئ رملي رائع

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18/5/2020
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15/5/2020
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15/5/2020
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براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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(للتقسيط)

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13/5/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

213,000 جنيه

13/5/2020
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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم

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العنوان:

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13/5/2020
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(للتقسيط)

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13/5/2020
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بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

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160,000 جنيه

13/5/2020
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استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ريح اعصابك وتعالى امتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

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11/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

174,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

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لمة العيلة هترجع تانى فى السخنة بامتلاك شاليه بديقة جميلة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + ح.
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7/5/2020
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