الرووف في لاسيرينا السخنة حاجة تانية خااالص وهتشوف البحر في اي وقت

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك بالرووف وهتشوف الرووف بشكل تاني خااالص وبشكل مختلف واصحي علي فيو للبحر كل يوم وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ملاعب رياضية وتراك للدراجات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059637
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