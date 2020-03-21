الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

عيش مع المساحات الخضرا واللاجونز احلى حياة . عيش فى شقتك فى هايد بارك . واستمتع باحلى ما فى الكمبوند . خدمات متكاملة من مطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ونوادى ومدارس . هدوء وامن وحراسة 24 ساعة . طبيعة جميلة والوان جميلة طول الوقت وهواء صافى . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس بمقدم فقط 30 % وتقسيط حتى 6 سنين انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689