الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

(للبيع)
|عيش مع المساحات الخضرا واللاجونز احلى حياة . عيش فى شقتك فى هايد بارك . واستمتع باحلى ما فى الكمبوند . خدمات متكاملة من مطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ونوادى ومدارس . هدوء وامن وحراسة 24 ساعة . طبيعة جميلة والوان جميلة طول الوقت وهواء صافى . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس بمقدم فقط 30 % وتقسيط حتى 6 سنين انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056600
68,000 جنيه
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