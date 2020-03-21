الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عيش مع المساحات الخضرا واللاجونز احلى حياة . عيش فى شقتك فى هايد بارك . واستمتع باحلى ما فى الكمبوند . خدمات متكاملة من مطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ونوادى ومدارس . هدوء وامن وحراسة 24 ساعة . طبيعة جميلة والوان جميلة طول الوقت وهواء صافى . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس بمقدم فقط 30 % وتقسيط حتى 6 سنين انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 680,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056600
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صورة الاعلان: بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس - في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . استلم فورى شقتك فى اميز كمبوند فى التجمع الخامس . شقتك متشطبة سو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى قلب التجمع الخامس - في القاهرة مصر

اسكن فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس - في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس . حياة افضل لبكرا . شقتك بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك - في القاهرة مصر

عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش التميز واسكن فى اميز كمبوند بالتجمع الخامس . شقتك بتطل على احلى فيو لاند سكيب ولاجونز . فى كم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس - في القاهرة مصر

فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس شقتك متشطبة سوبر لوكس بمقدم 680 الف فى التجمع الخامس . شقتك بتط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: كل اللى بتحلم بيه فى شقتك فى التجمع الخامس - في القاهرة مصر

كل اللى بتحلم بيه فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدور على شقة بسعر كويس وفى مكان راقى وحواليها كل الخدمات . يبقى اكيد هتستلم مننا الشقة اللى بتحلم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع باقوى نظام سداد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع باقوى نظام سداد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية باقوى نظام سداد بدون فوائد 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شقتك فى Town Gate جمعتلك بين افضل خدمات واقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate جمعتلك بين افضل خدمات واقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى Town Gate جمعنالك بين افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحمامات سباحة ومنطقة حفلات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية بجوار اكبر حديقة مركزية - في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية بجوار اكبر حديقة مركزية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بجوار اكبر حديقة مركزية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك اللى بتحبها مولات تجارية ونادى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط امن وحراسة 24 ساعة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط امن وحراسة 24 ساعة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وبجوار الجامعة الروسية وكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في zavani واستمتع بأحلي فيو علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

اسكن في zavani واستمتع بأحلي فيو علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك علي اجمل فيو في كمبوند zavani ارقي كمبوند با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: خد قرار الاستثمار وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

خد قرار الاستثمار وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قرارك للاستثمار عندنا فى العاصمة الجديدة بامتلاك شقة قريبة من كل خدماتك اللى هتحتاجها مستشفيات ومدار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير امتلك في العاصمة وشوف الترفيه - في القاهرة مصر

من غير تفكير امتلك في العاصمة وشوف الترفيه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

من غير ماتفكر كتير امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات الترفيهية حمامات سباحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عرررروض بأقل مقدم للتقسيط - في القاهرة مصر

عرررروض بأقل مقدم للتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_التقسيط ـ _شقه 150 م بمقدم 245,000 ج بالحي الاول فيلات وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 195 أمامية م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

525,000 جنيه

20/3/2020
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