الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر - في القاهرة مصر

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لدينا عاملات النظافة المقيمة والغير المقيمة جميع الأعمار وبمختلف الجنسيات شركة الرضاء أكبر مكتب توريد شغالات فى مصر بالضمانات القانونية . نعمل علي توفير العمالة المدربة من مختلف المحافظات والجنسيات الأخري . نوفر الشغالة المصرية والأفريقية وشرق آسيا للتواصل 01100251268 01093007189 01093007189
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرضاء للخدمات المنزلية
التليفون: 01100251268

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العنوان: - المرج الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111412
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