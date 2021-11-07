الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر

(طلب عمل)
|لدينا عاملات النظافة المقيمة والغير المقيمة جميع الأعمار وبمختلف الجنسيات شركة الرضاء أكبر مكتب توريد شغالات فى مصر بالضمانات القانونية . نعمل علي توفير العمالة المدربة من مختلف المحافظات والجنسيات الأخري . نوفر الشغالة المصرية والأفريقية وشرق آسيا للتواصل 01100251268 01093007189 01093007189
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرضاء للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01100251268
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|العنوان:
|- المرج الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111412
2,000 جنيه
5,000 جنيه
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1 جنيه