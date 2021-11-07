الرضاء لتوفير الشغالات والخادمات الاجانب بمصر

لدينا عاملات النظافة المقيمة والغير المقيمة جميع الأعمار وبمختلف الجنسيات شركة الرضاء أكبر مكتب توريد شغالات فى مصر بالضمانات القانونية . نعمل علي توفير العمالة المدربة من مختلف المحافظات والجنسيات الأخري . نوفر الشغالة المصرية والأفريقية وشرق آسيا للتواصل 01100251268 01093007189 01093007189