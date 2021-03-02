الرد علي استفسارات العملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طالب وخريجين – تامين صحي + تامين اجتماعي – راتب أساسي 4000ج – مؤهل ثانوي علي الأقل التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085760
4,000 جنيه
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