الرافعه الشوكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الرافعه الشوكيه - في القاهرة مصر

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فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💪👌الرافعة الشوكية👌 ✔️👌هي شاحنة صناعية تستخدم لرفع ونقل الحمولات الثقيلة والكبيرة نسبيا ✔️👌تم تطوير رافعة الشوكة الحديثة ✔️👌ومنذ هذا التحديث 👌💪أصبحت رافعات الشوكة جزء أساسي في المصانع والمخازن 👌💯لدينا ضمانك وقطع غيارك 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2063996
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صورة الاعلان: مكبس 3D للبيع - في القاهرة مصر

مكبس 3D للبيع

(للبيع)

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سابقة اعمالنا تتحدث عنا يتوافر جميع انواع ومقاسات وحمولات الموازين البسكول اليكترونى الخاصة بوزن ال.
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26/6/2020
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مطلوب مكبس أقراص دوائية جديد أو مستعمل بحالة ممتازة

(للشراء (مطلوب))

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مطلوب مكبس أقراص جديد أو مستعمل بحالة ممتازة , بنش واحد او متعدد البشات لمصنع.
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20/5/2020
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قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

(للبيع)

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مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و ا.
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10/5/2020
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