الرافعه الشوكيه

(للبيع)
|فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💪👌الرافعة الشوكية👌 ✔️👌هي شاحنة صناعية تستخدم لرفع ونقل الحمولات الثقيلة والكبيرة نسبيا ✔️👌تم تطوير رافعة الشوكة الحديثة ✔️👌ومنذ هذا التحديث 👌💪أصبحت رافعات الشوكة جزء أساسي في المصانع والمخازن 👌💯لدينا ضمانك وقطع غيارك 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063996
اتصل
100 جنيه
اتصل
500 دولار
2,300 جنيه