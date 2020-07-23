الرافعه الشوكيه

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💪👌الرافعة الشوكية👌 ✔️👌هي شاحنة صناعية تستخدم لرفع ونقل الحمولات الثقيلة والكبيرة نسبيا ✔️👌تم تطوير رافعة الشوكة الحديثة ✔️👌ومنذ هذا التحديث 👌💪أصبحت رافعات الشوكة جزء أساسي في المصانع والمخازن 👌💯لدينا ضمانك وقطع غيارك 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب: