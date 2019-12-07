الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ البرامج الطبية للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049619
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صورة الاعلان: دورات معتمده بمدينة الرياض - في الرياض السعودية

دورات معتمده بمدينة الرياض

(فرص)

- في الرياض السعودية

يقدم مركز رياديون للتدريب دورات معتمدة بمدينة الرياض للرجال ونساء دورة تدريب مدربين ‏⁧‫.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,500 ريال

7/12/2019
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