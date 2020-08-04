الذرة المجلتن Flaking Mill

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الذرة المجلتن Flaking Mill - هو عملية معالجة الذرة الصفراء بالبخار ومراحل التصنيع المختلفه - بيقدم كواجبة غذائية للحيوانات الغنية بالبروتين - يعمل على تفكك الروابط الجزئية لذرات النشا وزيادة نسبة الجلوتين 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرى
التليفون: 01093659490

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064236
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صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

تصميم كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات حيث ان المبانى مبنية على 18% فقط من مساحه الكليه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

(للبيع)

تصميمات كمبوند سرايا القاهرة الجديدة وحين نتحدث عن التصميمات الخاصة فى كمبوند سراي القاهرة الجديده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للكريستال لاجون امتلك شقتك في العاصمة

علي اجمل فيو للكريستال لاجون امتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)

امتلك شقتك علي اجمل فيو للكريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مستشار نظام برنامج اودو Odoo fun.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

4/8/2020
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

4/8/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف

(للتقسيط)

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف واعزم عيلتك واصحابك في اجمل جو والشاليه 90م (2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات

صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

(للتقسيط)

جمب الاكوا بارك وحمامات السباحة امتلك شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: إدارة سياسات الائتمان والذمم المدينة

إدارة سياسات الائتمان والذمم المدينة

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن إدارة سياسات الائتمان وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوي عروض التشطيب ⭐️ بمناسبه عيد الاضحي المبارك 💥 خصم علي جميع الباقات 20% تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: بخصم 10% وبدون فوائد امتلك محلك بالعاصمة الادارية

بخصم 10% وبدون فوائد امتلك محلك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق الخصم وتعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall واستثمر براحتك في اي وقت ومحلك 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية ع اجمل فيو لفندق الماسة

محلك في العاصمة الادارية ع اجمل فيو لفندق الماسة

(للتقسيط)

تعالي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة وبج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

408,000 جنيه

4/8/2020
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