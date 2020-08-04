(للبيع)
|الذرة المجلتن Flaking Mill - هو عملية معالجة الذرة الصفراء بالبخار ومراحل التصنيع المختلفه - بيقدم كواجبة غذائية للحيوانات الغنية بالبروتين - يعمل على تفكك الروابط الجزئية لذرات النشا وزيادة نسبة الجلوتين 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01093659490
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064236
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