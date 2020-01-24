الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف

(فرصة عمل)
|الكورس المتكامل في تركيب وصيانةالتبريد والتكييف الكورس يبدا معك من البداية بشرح المصطلحات ويقوم بربطها بالواقع العملي وذلك بتعلم انظمة التكييف بانواعها المختلفةمثل الاسبليت -الشباك-انظمة التكييف المركزي_D x_+ الشيلر _انظمة التبريد والتجميد من ثلاجات وفليزرات وغرف تبريد وتجميد *تعريف الدوائر الكهربائية والميكانيكية وتشخيص الاعطال وطرق علاجها*ودعم فني مدي الحياةتقدر تستفاد منه بعد الانتهاء من الكورس وامكانيه لاعاده الكورس مجانا يعني معانا من البدايه الي الاحتراف (تدريب-تعليم-تشغيل_دعم فني مدي الح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام
|التليفون:
|01064474554_01013760614
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051745
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