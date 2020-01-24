الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف

الكورس المتكامل في تركيب وصيانةالتبريد والتكييف الكورس يبدا معك من البداية بشرح المصطلحات ويقوم بربطها بالواقع العملي وذلك بتعلم انظمة التكييف بانواعها المختلفةمثل الاسبليت -الشباك-انظمة التكييف المركزي_D x_+ الشيلر _انظمة التبريد والتجميد من ثلاجات وفليزرات وغرف تبريد وتجميد *تعريف الدوائر الكهربائية والميكانيكية وتشخيص الاعطال وطرق علاجها*ودعم فني مدي الحياةتقدر تستفاد منه بعد الانتهاء من الكورس وامكانيه لاعاده الكورس مجانا يعني معانا من البدايه الي الاحتراف (تدريب-تعليم-تشغيل_دعم فني مدي الح