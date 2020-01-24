الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف - في القاهرة مصر

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الكورس المتكامل في تركيب وصيانةالتبريد والتكييف الكورس يبدا معك من البداية بشرح المصطلحات ويقوم بربطها بالواقع العملي وذلك بتعلم انظمة التكييف بانواعها المختلفةمثل الاسبليت -الشباك-انظمة التكييف المركزي_D x_+ الشيلر _انظمة التبريد والتجميد من ثلاجات وفليزرات وغرف تبريد وتجميد *تعريف الدوائر الكهربائية والميكانيكية وتشخيص الاعطال وطرق علاجها*ودعم فني مدي الحياةتقدر تستفاد منه بعد الانتهاء من الكورس وامكانيه لاعاده الكورس مجانا يعني معانا من البدايه الي الاحتراف (تدريب-تعليم-تشغيل_دعم فني مدي الح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام
التليفون: 01064474554_01013760614

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العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051745
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية - في القاهرة مصر

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