الدورة التدريبية مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مقر الإنعقاد: شرم الشيخ موعد الإنعقاد: خلال الفترة 19 الى 23ابريل2020م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحدة البرامج التدريبية جوال / واتس: 00201023990901 Hrhowida@gmail.com