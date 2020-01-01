(فرص)
|الدورة التدريبية مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مقر الإنعقاد: شرم الشيخ موعد الإنعقاد: خلال الفترة 19 الى 23ابريل2020م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحدة البرامج التدريبية جوال / واتس: 00201023990901 Hrhowida@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحدة البرامج التدريبية
|التليفون:
|01023990901
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|العنوان:
|شارع الهرم امام السجل المدني- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048696
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