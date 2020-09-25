الدكتور معز المزيو: اخصائي في الاورام و العلاج بالاشعة

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تونس (صفاقس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الدكتور معز المزيو: اخصائي في الاورام و العلاج بالاشعة أستاذ جامعي استشفائي م سابقا طبيب مباشر سابقا بمستشفيات باريس العيادة: عمارة ابن زهر شارع قرطاج باب الجبلي صفاقس الطابق 6 الهاتف/ الفاكس: 74490060 جوّال:98279494 mail : meziou_m@yahoo.fr
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدكتور معز المزيو
التليفون: 98279494

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العنوان: العيادة: عمارة ابن زهر شارع قرطاج باب الجبلي صفاقس الطابق 6- باب الجبلي صفاقس
صفاقس -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071815
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25/9/2020
صورة الاعلان: شاف طباخين

شاف طباخين

(طلب عمل)

السلام عليكم انا شاف كهاة تونسي لي خبرة تفوق 15 سنة في المطبخ التونسي و المغاربي و الفرنسي و الايطا.
العنوان:

زغوان - تونس
القسم: 

2,000 دينار

2/9/2020
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