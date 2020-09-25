(طلب عمل)
|الدكتور معز المزيو: اخصائي في الاورام و العلاج بالاشعة أستاذ جامعي استشفائي م سابقا طبيب مباشر سابقا بمستشفيات باريس العيادة: عمارة ابن زهر شارع قرطاج باب الجبلي صفاقس الطابق 6 الهاتف/ الفاكس: 74490060 جوّال:98279494 mail : meziou_m@yahoo.fr
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدكتور معز المزيو
|التليفون:
|98279494
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|العنوان:
|العيادة: عمارة ابن زهر شارع قرطاج باب الجبلي صفاقس الطابق 6- باب الجبلي صفاقس
صفاقس - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071815
680 دينار
2,000 دينار