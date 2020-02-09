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|الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس الاعتماد والاختبار فى جامعة عين شمس مقدمة تؤهلك شهادة دبلومة ادارة الجودة الشاملة على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 18001 OHSAS ( نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2011 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي محاور الدراسة في دبلوم ادا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كورسات وتدريب
|التليفون:
|01092871151
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052151
500 جنيه
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