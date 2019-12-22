الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

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|خلي خيالك حقيقة وتعالي امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالمعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك وخلي مصيفك وسط الاجواء الفرعونية ونهر النيل وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|248,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046694
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