(للتقسيط)
|الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه بالقرب من مطاعم وكافيهات تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا حقق حلمك و اتصل على 01201135481 واحجز شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048791
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