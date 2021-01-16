الخميس للنقل و التوصيل

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تفاصيل الإعلان
-نتشرف بخدمتكم و تلبية أرقى ما يلبي طموحاتكم في خدمة توصيل الموظفين و الموظفات و العمال - ( بكافة القطاعات الحكومية و مستشفيات و شركات و مجمعات تجارية ) ، توصيل العمال و توصيل طلبات المطاعم و المشاوير الخاصة ، يتوفر لدينا خدمة نقل الأثاث ، إمكانية التعاون مع شركات النظافة و مكافحة الحشرات و كافة خدمات النقل و التوصيل خدمة مميزة بباصات و سيارات حديثة و مواعيد أكيدة و سائقين على أعلى مستوى من التدريب . للحجز و الاستفسار : 0540838985
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الخميس للنقل و التوصيل
التليفون: 0540838985

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080204
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايا وكاميرات الكشف أسفل السيارة

مرايا وكاميرات الكشف أسفل السيارة

(للبيع)

مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة مناداة للمستشفيات

أجهزة مناداة للمستشفيات

(للبيع)

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات الذي يقو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/1/2021
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صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

(للبيع)

لزيادة الامان والحماية داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

(للبيع)

مناسب لجميع المتاجر الصغير والكبيرة نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)

طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو،ا.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص physical security

بوابات الأشخاص physical security

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحل.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

نجران - السعودية

100 ريال

11/1/2021
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