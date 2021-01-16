الخميس للنقل و التوصيل

-نتشرف بخدمتكم و تلبية أرقى ما يلبي طموحاتكم في خدمة توصيل الموظفين و الموظفات و العمال - ( بكافة القطاعات الحكومية و مستشفيات و شركات و مجمعات تجارية ) ، توصيل العمال و توصيل طلبات المطاعم و المشاوير الخاصة ، يتوفر لدينا خدمة نقل الأثاث ، إمكانية التعاون مع شركات النظافة و مكافحة الحشرات و كافة خدمات النقل و التوصيل خدمة مميزة بباصات و سيارات حديثة و مواعيد أكيدة و سائقين على أعلى مستوى من التدريب . للحجز و الاستفسار : 0540838985