(فرص)
|-نتشرف بخدمتكم و تلبية أرقى ما يلبي طموحاتكم في خدمة توصيل الموظفين و الموظفات و العمال - ( بكافة القطاعات الحكومية و مستشفيات و شركات و مجمعات تجارية ) ، توصيل العمال و توصيل طلبات المطاعم و المشاوير الخاصة ، يتوفر لدينا خدمة نقل الأثاث ، إمكانية التعاون مع شركات النظافة و مكافحة الحشرات و كافة خدمات النقل و التوصيل خدمة مميزة بباصات و سيارات حديثة و مواعيد أكيدة و سائقين على أعلى مستوى من التدريب . للحجز و الاستفسار : 0540838985
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الخميس للنقل و التوصيل
|التليفون:
|0540838985
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|العنوان:
|- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080204
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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100 ريال