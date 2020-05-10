الخشب الأخشاب

(للبيع)
|إنتاج وبيع الأخشاب المنشورة. نقدم أنواع مختلفة من الأخشاب مثل: الزان ، البلوط ، الكرز ، الزيزفون ، الرماد ، الجوز ، شجرة التنوب ، الصنوبر ، التنوب ، الخشب ، العوارض الإنشائية في جميع الأبعاد ، الألواح. نبيع الخشب بكميات كبيرة (حاوية 40 ساعة) ونقوم بتسليمه للمشتري. يمكنك مشاهدة عرضنا على موقعنا: w.w.w.grahovacgroup.com. مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: info@gragovagroup.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجموعة جراهوفاتش
|التليفون:
|+381645709777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180 دولار
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059233
988 جنيه
895 جنيه
785 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
6,000 جنيه
2,900,000 جنيه
1 جنيه
2,300 جنيه
500,000 جنيه
10 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل