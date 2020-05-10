الخشب الأخشاب

(للبيع)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الخشب الأخشاب - في العين السخنة مصر

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إنتاج وبيع الأخشاب المنشورة. نقدم أنواع مختلفة من الأخشاب مثل: الزان ، البلوط ، الكرز ، الزيزفون ، الرماد ، الجوز ، شجرة التنوب ، الصنوبر ، التنوب ، الخشب ، العوارض الإنشائية في جميع الأبعاد ، الألواح. نبيع الخشب بكميات كبيرة (حاوية 40 ساعة) ونقوم بتسليمه للمشتري. يمكنك مشاهدة عرضنا على موقعنا: w.w.w.grahovacgroup.com. مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: info@gragovagroup.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجموعة جراهوفاتش
التليفون: +381645709777

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العنوان: - القاهرة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180 دولار
تاريخ الإعلان: 10/5/2020
رقم الإعلان: 2059233
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي يمكنكم الاتصال بنا على: 002.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

988 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة

thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة

(للبيع)

thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

895 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مكبس العلف

مكبس العلف

(للبيع)

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

785 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
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صورة الاعلان: صيدلية للايجار بالفردوس 6 أكتوبر

صيدلية للايجار بالفردوس 6 أكتوبر

(للإيجار)

للايجار صيدلية 55م مغلقة لم تعمل أيجار 6 ألاف مدة 6 سنوات تأمين 15 ألف شارع رئيسى موقع راقى بال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف م الجديدة

صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف م الجديدة

(للبيع)

للاستثمار صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف شهريا المدة 9 سنوات وزيادة 10 % سنويا شارع رئيسى بمصر الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,900,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية مديرين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

(للبيع)

مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 500 •Record Capacity: 50,000 •Communicat.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

(للبيع)

تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
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