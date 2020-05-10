الخشب الأخشاب

إنتاج وبيع الأخشاب المنشورة. نقدم أنواع مختلفة من الأخشاب مثل: الزان ، البلوط ، الكرز ، الزيزفون ، الرماد ، الجوز ، شجرة التنوب ، الصنوبر ، التنوب ، الخشب ، العوارض الإنشائية في جميع الأبعاد ، الألواح. نبيع الخشب بكميات كبيرة (حاوية 40 ساعة) ونقوم بتسليمه للمشتري. يمكنك مشاهدة عرضنا على موقعنا: w.w.w.grahovacgroup.com. مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: info@gragovagroup.com