الحي اللاتيني العلمين الجديدة – Latin District New Alamein

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تفاصيل الإعلان
الحي اللاتيني العلمين الجديدة احجز الان في الحي اللاتيني في العلمين الجديدة بجوار الابراج و استلم العام القادم Latin district- الحى الاتينى وحدات استلام ٢٠٢٢ كامله التشطيب من ٥٠ متر ل ٢٥٠ فى العالمين الجديده بأسعار من ٢٤ الف حتي ٣٠ الف للمتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: betterhouse
التليفون: 01119811423

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: newalamein- newalamein
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095789
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