الحي اللاتيني العلمين الجديدة – Latin District New Alamein

(للبيع)
|الحي اللاتيني العلمين الجديدة احجز الان في الحي اللاتيني في العلمين الجديدة بجوار الابراج و استلم العام القادم Latin district- الحى الاتينى وحدات استلام ٢٠٢٢ كامله التشطيب من ٥٠ متر ل ٢٥٠ فى العالمين الجديده بأسعار من ٢٤ الف حتي ٣٠ الف للمتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newalamein- newalamein
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095789
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