(للبيع)
|أرقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 📍قريبة جدا من 👈نادى جرين هيلز و طريق الاوسط شقه 200 م واجهة بحرية عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) الدور الثاني بعد الارضي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي الاول فيلات- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|888,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065399
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