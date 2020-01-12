الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش على اجمل بحر تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بحديقة رائعة وبالقرب من حمامات السباحة ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 واحجز شاليهك عندنا فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048643
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