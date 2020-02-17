الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|خلى الحياة احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخلى حياتك احلى واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053156
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