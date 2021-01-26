الحواجز والبوابات المعدنية المتحركة

(للبيع)
|تتميز البوابات المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه البوابات من 2- 2.5 م للبوابه الواحده ويمكن تركيب اكثر من بوابه ارتفاعات مناسبة الخامة المصنوع منها البوابات نوعين : 1- الأستانلس 2- الألومنيوم * سرعة في التركيب والتوريد * أسعار رائعة فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للتواصل والمراسله ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081698
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال