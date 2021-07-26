الحواجز المعدنية المتحركة

تتميز الحواجز المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه البوابات من 2- 2.5 م للبوابه الواحده ويمكن تركيب اكثر من بوابه ارتفاعات مناسبة الخامة المصنوع منها البوابات نوعين : 1- الأستانلس 2- الألومنيوم * سرعة في التركيب والتوريد * أسعار منافسة فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للتواصل والمراسله ت/ واتس 0558860700