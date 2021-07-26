الحواجز المعدنية المتحركة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحواجز المعدنية المتحركة - في السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

تتميز الحواجز المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه البوابات من 2- 2.5 م للبوابه الواحده ويمكن تركيب اكثر من بوابه ارتفاعات مناسبة الخامة المصنوع منها البوابات نوعين : 1- الأستانلس 2- الألومنيوم * سرعة في التركيب والتوريد * أسعار منافسة فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للتواصل والمراسله ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الإسكندرية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100745
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في السعودية

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات - في السعودية

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في السعودية

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: أنظمة بوابات مواقف السيارات - في السعودية

أنظمة بوابات مواقف السيارات

(للبيع)

- في السعودية

لا شك ان بوابات مواقف السيارات ذات اهمية قصوى خصوصا فى المدن المزدحمه والهيئات الحكومية والوزارات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/7/2021
صورة الاعلان: أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه - في السعودية

أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

(للبيع)

- في السعودية

لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية - في السعودية

أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في السعودية

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية - في السعودية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

- في السعودية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الدعائية - في السعودية

شاشات العروض التفاعلية الدعائية

(للبيع)

- في السعودية

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة - في السعودية

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
صورة الاعلان: المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات - في السعودية

المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)

- في السعودية

تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار - في السعودية

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

(للبيع)

- في السعودية

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

8/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة - في السعودية

كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

كاميرات ومرايا الكشف اسفل السيارة تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY - في السعودية

أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية - في السعودية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

- في السعودية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين - في السعودية

بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

(للبيع)

- في السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager