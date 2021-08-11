الحواجز الامنيه GARD GT4

الإيطالية في هذا المجال CAME ، سنعرض لكم أحدث إصدارات شركة الحواجز الأمنية GARD GT4 / GARD GT8 الجديدة كليًا بطول ذراع من 4 إلى 8 أمتار. GARD GT4 بالحديث عن فهي حل مثالي للتحكم في ممرات السيارات بطول ذراع يبلغ 4 أمتار ، تم اختباره للاستخدام الكثيف بمعدل 300 دورة / ساعة مع 3 ملايين دورة ، ولوحة تحكم مزودة بشاشة لسهولة التحكم ، ومصابيح LED عالية الدقة أحمر / أخضر على التاج وجانبي عمود الرفع. 01118455507