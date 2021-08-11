الحواجز الامنيه GARD GT4

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحواجز الامنيه GARD GT4 - في القاهرة مصر

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الإيطالية في هذا المجال CAME ، سنعرض لكم أحدث إصدارات شركة الحواجز الأمنية GARD GT4 / GARD GT8 الجديدة كليًا بطول ذراع من 4 إلى 8 أمتار. GARD GT4 بالحديث عن فهي حل مثالي للتحكم في ممرات السيارات بطول ذراع يبلغ 4 أمتار ، تم اختباره للاستخدام الكثيف بمعدل 300 دورة / ساعة مع 3 ملايين دورة ، ولوحة تحكم مزودة بشاشة لسهولة التحكم ، ومصابيح LED عالية الدقة أحمر / أخضر على التاج وجانبي عمود الرفع. 01118455507
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Manalzain
التليفون: 01118455507

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العنوان: 29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102346
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