الحواجز الامنيه GARD GT4

(للبيع)
|الإيطالية في هذا المجال CAME ، سنعرض لكم أحدث إصدارات شركة الحواجز الأمنية GARD GT4 / GARD GT8 الجديدة كليًا بطول ذراع من 4 إلى 8 أمتار. GARD GT4 بالحديث عن فهي حل مثالي للتحكم في ممرات السيارات بطول ذراع يبلغ 4 أمتار ، تم اختباره للاستخدام الكثيف بمعدل 300 دورة / ساعة مع 3 ملايين دورة ، ولوحة تحكم مزودة بشاشة لسهولة التحكم ، ومصابيح LED عالية الدقة أحمر / أخضر على التاج وجانبي عمود الرفع. 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102346
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه