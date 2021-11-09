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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|966556092127
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|العنوان:
|الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية- الملك فهد
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110695
3,450 ريال
460 ريال
35,000 ريال
3,850 ريال
11 ريال
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اتصل
1 ريال
13,124 ريال
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490 ريال
3,450 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال