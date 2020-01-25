الحق وامتلك شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في السخنة

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تفاصيل الإعلان
هتملك شاليهك بدون مقدم وباطول فترة سدا في السخنة بالتقسيط علي 10 سنين مساحات تبدا من (شاليه – لفيلا ) للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050459
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